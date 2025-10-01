PEACH JOHNの妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN」から、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボコレクションが誕生しました。クラシカルなレトロ感にガーリーな要素をプラスした限定デザインで、下着3型とルームウェア1型の全4アイテムがラインナップ。2025年9月24日(水)より公式通販サイトと全国の店舗（一部店舗を除く）で発売されています。 ハローキティ×GiRLS by PEACH