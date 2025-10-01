女性７人組グループ・Ｅｔｔｏｎｅ（エトネ）が３０日、都内でデビューショーケースを開催した。ａｅｓｐａ、ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭらの楽曲を手がけてきた音楽プロデューサー・ＡＬＹＳＡ氏が設立した新レーベル「Ｏ２１」が送り出すクリエイティブガールグループで、９月１０日に１ｓｔシングル「Ｕ＋Ｕ」でデビューを果たした。ショーケース前にグループ初の囲み取材に参加した７人は、大勢の報道陣を前に「緊張する！」と