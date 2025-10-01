気象台は、午前5時11分に、大雨警報（浸水害）を横浜市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横浜市に発表 1日05:11時点東部では、1日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□大雨警報【発表】・浸水1日朝にかけて警戒1時間最大雨量30mm