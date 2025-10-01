9月30日、新潟市東区の新潟市立大形中学校では『新潟市子ども条例』に関する、中学生による意見交換会が開かれました。この日は9つの中学校の生徒が新潟市に住みたいと思える魅力ある街づくりの方策などについてリモートで意見を交換。【生徒】「地域で行う行事を増やしていく必要があるという意見が出た」また、他の学校の生徒も…【生徒】「県外の人へ新潟の魅力をPRしたCMを作成する意見が出た」自分たちの持つ権利や様々