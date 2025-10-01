昨年の2着馬ホウオウビスケッツが好気配を漂わせる。休み明けの前走札幌記念は7着。中尾助手は「体調は良かったけど間隔が空いていた分、体も大きかったし反応しきれていなかった」と回顧した。火曜朝は坂路をサッと。「完調ではなかった昨年よりいい状態だし、中身も入ってきた」と好感触を伝えた。