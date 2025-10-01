エルトンバローズは毎日王冠に3年連続（23年1着、24年3着）で参戦。昨年と同様、中京記念後にひと息入れて秋初戦を迎える。前走は9カ月の休み明けで8着。田中助手は「前走は両橈骨（とうこつ）遠位端の骨折明けでも体は仕上がっていた。ただ、いい頃の前向きな走りができていなかったかなと思う」と振り返った。夏場は栗東近郊のチャンピオンヒルズに放牧。帰厩後は順調に稽古を積んだ。「前進気勢が出てきた。相性のいい舞台