レーベンスティールは今年2走がAJC杯12着、しらさぎS7着と不完全燃焼に終わった。穂刈助手は「前走は初めて栗東に滞在。それは悪くはなかったけど、この馬らしさがなかった」と振り返る。火曜朝は前進気勢十分に登坂。「いい感じで上がれていた。操縦性の難しさがあって以前のレーベンに戻ってきた感じがする。これがどういう結果になるか楽しみ」と巻き返しへ期待を乗せた。