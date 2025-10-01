サンライズアースは全休日明けの火曜朝、Eコース（ダート）から坂路で体を動かした。渡辺厩務員は「先週の時点では、まだ体が重たいかなと感じた。その追い切りでどこまで変化したか最終追いもジョッキー（池添）に確認してもらいます」と報告。前走天皇賞・春は好位から4着に踏ん張った。「気性的に難しい面があるので、レースで（うまく）ハミを取ってくれれば。条件は合うので秋初戦をいい形でスタートしたい」と力を込めた