10月1日（水）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市中央区萩原町（携帯電話・シートベルト）県道・・・荒尾市上井手（スピード違反）国道266・・・上天草市龍ヶ岳町高戸（歩行者妨害）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断