°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢£±£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃå¡¹¤ÈÄ´À°Ãæ¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï£Ä£å£Î£Á¤Èµð¿Í¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£±£±Æü³«Ëë¡¦²£ÉÍ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Î¤Ï½©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë»°±º¥Ù¥¤¤À¡£½¼¼Â°ìÅÓ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°­¤¯¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë?¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼?¤â¼ê»¥¤È¤·¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡££³£°Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÁ´ÂÎÎý