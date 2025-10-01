その胸中は…。３０日にプロレスリング・ノアを契約満了で退団し、フリーとなった潮崎豪（４３）が緊急インタビューに応じた。突然となったこの日正午の退団発表直後に某所で潮崎は、その複雑な思いを吐露。古巣となったノアへの感謝とともに、退団の選択を取るに至った理由を激白だ。再び方舟を出た男が次に向かう先は、一体どこになるのか。――先ほどノアから退団が発表されたが…潮崎心機一転、という意味ではスッキリ