◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手（３６）が田中将大の日米通算２００勝達成を祝福した。兵庫・伊丹の昆陽里（こやのさと）小で同級生だった２人は当時、「投手・坂本―捕手・田中将」でバッテリーを形成。再びチームメートとなって偉業を見届け、「僕の自慢の一つですね」と喜んだ。花束を持って、盟友に駆け寄った。笑顔でハグを交わした。金字塔にたどり着いてヒーローイ