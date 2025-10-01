◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦ガーディアンズ１―２タイガース（３０日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）米大リーグのワイルドカードシリーズが３０日（日本時間１０月１日）、ガーディアンズ―タイガース戦でスタート。タイガースが、昨季のサイ・ヤング賞左腕スクバルの７回２／３を３安打１失点、１４三振を奪う快投で先勝した。公式戦は８勝５敗でガーディアンズが勝ち越していた