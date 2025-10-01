元日本代表MFの中田英寿氏が９月30日、自身のインスタグラムを更新。次の一文とともに、コンバインを操縦する姿を公開した。「中田英寿 日本全国を巡る旅北海道編。人口1200人弱、農業と観光業が中心の赤井川村で米作り80年の歴史を持つ石川農園。ここには作るのも食べるのも大好きな『お米』一筋の３代目がいる。美しくも厳しい自然と奮闘する石川隼人さんを訪ねた」この投稿に、フォロワーからは次のような声が寄せられた