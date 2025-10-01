スプリンターズS5着ヨシノイースター（牡7＝中尾）は放牧を挟んで京阪杯（11月30日、京都）へ。中京記念4着エコロヴァルツ（牡4＝牧浦）は天皇賞・秋（11月2日、東京）へ。ポートアイランドS8着ジューンオレンジ（牝5＝長谷川）はターコイズS（12月20日、中山）を視野。関屋記念15着アルセナール（牝4＝木村）はオーロC（11月16日、東京）を視野。キャロットファームが発表。【2歳次走】サフラン賞2着ベレーバスク（牝