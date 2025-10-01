タレントの中川翔子（40）が30日、第1、2子となる双子の男子を出産したことを発表した。母子ともに健康。自身のインスタグラムに双子と一緒に写った写真を投稿し「2人とも2600グラム超え！産声もしっかりしてました」と報告した。「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と決意をつづった。8月に子供が双子であることを公表し、計画帝王切開を実施するとしていた。