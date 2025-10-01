少子化に歯止めがかからず、年金、医療、介護など社会保障の支え手は減り続けている。持続可能な制度とするためには、負担増を含む改革が不可欠だ。国政のリーダーを担うつもりなら、そうした議論から目を背けてはならない。自民党総裁選では社会保障改革が主要な論点となっているが、具体案にまで踏み込んで言及している候補はいない。小林鷹之元経済安全保障相と茂木敏充前幹事長はいずれも、現役世代の負担を軽減する必