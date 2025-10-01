高い発信力で経済界を代表する存在だっただけにあまりにも歯切れの悪い退場劇だ。公益性の高い立場としての自覚を欠き、辞任は遅きに失したと言わざるを得ない。経済同友会は、新浪剛史代表幹事が辞任したと発表した。新浪氏は記者会見で、同友会内で進退を巡る意見が割れたため、分裂を回避するために「辞任すべきだとの判断に至った」と述べた。新浪氏は、違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントの購入問題で警察の捜