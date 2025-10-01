【ニューヨーク＝小林泰裕】米オープンＡＩは９月２９日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」に、１０歳代の子どもの利用を保護者が制限できる機能を導入したと発表した。日本でも導入する。チャットＧＰＴは利用者が急増しており、子どもへの悪影響が社会問題となっていることに対応する。発表や報道によると、１３〜１７歳の子どもと保護者のアカウントを連携させ、暴力や性的な内容など不適切な回答を自動で