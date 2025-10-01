1962年発売の疲労回復ドリンク「グロンサンバーモント」「中外製薬」は貿易会社勤務で米国駐在の経験もあった上野十蔵が1925年、東京で中外新薬商会を創業したのが始まりだ。23年の関東大震災で自らが被災し、悲惨な負傷者の姿を目にして生命と健康に関わりたいと考えた。社名には「いずれは日本の医薬品も海外に出したい」との思いを込めた。（共同通信＝出井隆裕記者）ドイツの製薬会社の輸入代理店として船出したが、すぐに