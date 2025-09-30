Photo: はらいさん 仰向けだけじゃなく、横向きでも快適に眠りたいもんね。幕張メッセで開催された東京ゲームショウ2025。発売予定のゲーム作品の試遊体験会から新型ハードウェアの展示まで、さまざまなコンテンツが用意されていました。今年はARやVRに関連する展示も多かった印象を受けましたが、なかでもVRゴーグルを着けたまま快適に眠ることができる専用まくらのインパクトが強かったの