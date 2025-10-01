例年は冬に流行する感染性胃腸炎の患者数が今年春以降、過去最多の水準で推移しており、各地の保育施設などで集団感染も相次いでいる。新タイプのノロウイルスの拡大が原因とみられ、専門家は予防に向けた対策の徹底を呼びかける。（高田結奈、秋野誠）「感染者が出た時には広げないための初動が何より大切だ」。東京都世田谷区の特別養護老人ホーム「芦花（ろか）ホーム」の那須康樹・サービス係長は、厳しい表情で感染性胃腸