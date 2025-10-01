現役引退の記者会見をする阪神の原口文仁内野手＝30日、兵庫県西宮市今季限りで現役を引退する阪神の原口文仁内野手（33）が30日、兵庫県西宮市の球団事務所で記者会見し「少し寂しいが、感謝の気持ちが大きい。野球と出合えて良かった」と16年間のプロ生活をかみしめるように語った。10月2日のヤクルト戦（甲子園）後に引退セレモニーを実施する。会見場にはユニホーム姿で登場。クライマックスシリーズも控え「まだ戦いがあ