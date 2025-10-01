新日本プロレスは３０日、東京都新宿区の歌舞伎町で、来年１月４日の東京ドーム大会に向けた公開記者会見を行った。同大会でデビュー戦を行う東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）と、同日引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）が出席。注目の対戦カードについては棚橋が「誰とやるかは…もうちょっと待ってください。今日はまだ発表できない」と頭を下げ、集まったファンの一部から「え〜」と残念が