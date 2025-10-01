プロ野球・巨人の田中将大投手（３６）の日米通算２００勝を祝福し、親交のある「ももいろクローバーＺ」が３０日、スポーツ報知に独占コメントを寄せた。マー君と、ももクロは１０年以上の親交があり、長らく登場曲を担当する盟友。歓喜のニュースに「みんなで応援していたから、この瞬間がすごくうれしい」と偉業をたたえ、「これからまだまだ応援していきたい」とさらなる活躍を期待した。レギュラーシーズン最後の先発登板