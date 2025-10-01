経営再建中の日産自動車（横浜市）が、サッカーＪ１横浜ＦＭの株式の売却を検討しているとの９月２９日付のスポーツ報知の報道を受けて、日産出身で同クラブの中山昭宏社長（５８）が３０日、横浜市内で初めて取材に応じた。同社長は「マリノスとしてオフィシャルに言えるものはない。我々では答えられないところもある」と身売りが検討されていることは否定しなかった。横浜ＦＭのサポーターらには「ご心配をおかけしていること