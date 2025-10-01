漬物の素などを製造する厚生産業が、2025年9月19日(金)に、岐阜県揖斐郡大野町の町立北小学校2年生を対象に「漬物をテーマにした食育授業」を実施しました。この授業は、給食の残食問題に悩む学校からの呼びかけで企画されたもの。子どもたちが野菜を「漬ける」「食べる」という体験を通じて食の大切さを実感し、「野菜嫌い」の克服につなげることを目的とした、地域企業と学校の連携による取り組みです。 厚生産業 大野町立