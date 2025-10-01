Ｊリーグが、ドイツ１部レバークーゼンやオーストリア１部ザルツブルク、オランダ１部ＰＳＶなどで監督を歴任したドイツ人指導者、ロジャー・シュミット氏（５８）を、アドバイザーとして招へいすることが３０日、分かった。２４年８月までポルトガル１部の名門ベンフィカを率いていた欧州での実績十分の現役指導者を、クラブではなくＪリーグが招くという、極めて異例の試みとなる。１３―１４年にはザルツブルクでリーグ、カ