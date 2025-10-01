広島は３０日、マツダ内でスカウト会議を行い、大学生と社会人、独立リーグの指名候補を５９人に絞り込んだ。創価大・立石正広内野手、青学大・中西聖輝投手ら上位候補の映像をチェック。昨年まで２年連続で１２球団最速で１位指名を公表している。田村スカウト部長は「次回の会議で決まるのか決まらないのか、という感じじゃないか」と、１０月上旬の会議以降の決定となる見通しを示した。今秋のドラフト対象選手となるスタン