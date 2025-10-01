あいネットは、世界初となる自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』(特許出願中)を開発しました。2025年10月から11月にかけて、東京・名古屋・大阪・福岡の4大都市で開催される展示会で初公開し、体験展示を行います。従来の「人が持ち上げる介助」ではなく、利用者自身の力で立ち上がる動作を引き出す仕組みで、介護の景色を変えることを目指すロボットです。 あいネット 自立支援型立位介助ロボット『すくっとたて