ソフトバンクは３０日、又吉克樹投手（３４）に来季の契約を結ばないことを通達した。今季で４年契約が終了。リーグ優勝を決めている球団は他の選手への戦力外通告は行っていないが、又吉はポストシーズンの戦力構想から外れているとみられ、三笠ＧＭは「現役を続行したいということなので、早く」と説明した。四国ＩＬ・香川から１３年ドラフト２位で中日に入団した。２１年オフに独立リーグ出身選手で初となるＦＡ権を行使し