今季限りで現役を引退する阪神・原口文仁内野手（３３）が３０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で引退会見に臨み、日本シリーズ出場を目指す意気込みを明かした。１軍練習に参加した後に「僕の中でスーツは早い」とユニホーム姿のまま登場。「ＣＳや日本シリーズで、結果でチームに貢献したいという気持ちを持ってずっと練習している」と燃える思いを言葉にした。プロ１６年目の今季は１５試合の出場で打率６分７厘、２打点。「