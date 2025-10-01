阪神・佐藤輝明内野手（２６）が３０日、今季限りで現役引退する原口へささげる４０発＆１００打点を誓った。「本当に寂しいですよね。お手本というか、中心になってやっていただいた選手。めちゃくちゃ練習するし、準備とかそういう部分では本当に一番の選手なんじゃないかなと思います」と感慨深げに言葉を紡いだ。入団時からお世話になった７歳上の先輩。思い返すのは熱く泥くさい姿勢だ。「本当に研究熱心。僕に質問をして