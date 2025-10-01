広島の田中広輔内野手（３６）と松山竜平外野手（４０）が今季限りで退団することが３０日までに分かった。ともに９月に入って来季構想外を伝えられたが、現役へのこだわりが強く、引退試合などの提案も断った。今後は自由契約となり、他球団への移籍を模索する。田中は、１５〜１９年に歴代６位の６３５試合連続フルイニング出場。１６〜１８年のリーグ３連覇時は、同学年の菊池、丸（巨人）と「タナキクマル」トリオとして打