ワイヤレス・テクノロジーのグローバルリーダーであるサイレックス・テクノロジー株式会社は、2.4GHz/5GHz/6GHzの3つの周波数帯に対応した産業向けワイヤレスブリッジ「BR-600AX」を2025年10月15日に発売します。有線LANポートしか持たない工場などの機器を、後付けでWi-Fiネットワークに接続できるようにする装置です。最新のWi-Fi規格「Wi-Fi 6E」に対応し、これまで無線化が難しかった製造現場などでの安定した通信を実現します