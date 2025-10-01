北海道石狩市で2025年9月30日午後11時30分ごろ、クマの目撃がありました。目撃情報があったのは、石狩市浜益区群別です。午後11時45分ごろ「ヒグマを見た」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、目撃された場所は群別川の河口付近で、翌朝のサケ釣りの下見に来た人が川を挟んで約20メートル先にクマ1頭を目撃したということです。目撃者が持っていたライトの光を向けたところ、クマは山に戻っていきました