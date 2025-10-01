札幌・豊平警察署は2025年9月30日、暴行の疑いで、札幌市清田区に住む会社員の男（44）を現行犯逮捕しました。男は9月30日午後9時30分ごろ、自宅で妻（40代）を引き倒す暴行を加えた疑いです。警察によりますと、男と妻は同居の夫婦で、家庭内のいざこざから口論に発展し、腹を立てた男が妻の首付近を掴んで引き倒したということです。午後9時45分ごろに、妻から「夫に蹴られた」と通報があり、男が逮捕されました。男は「妻を掴ん