NBAのブルズとツーウエー契約を結んだパリ五輪代表の河村勇輝（24）が29日、シカゴでキャンプインを前に取材に応じ、背番号「8」を背負う新天地での活躍を誓った。世界最高峰リーグ挑戦2季目。かつてマイケル・ジョーダンが在籍した名門で、さらなる飛躍を目指す。河村は興奮を胸にユニホームを身にまとった。幼少期に画面にかじりついて見たのが、ブルズ時代のマイケル・ジョーダン。その憧れと同じ、シカゴの名門の一員にな