NMNB48の元メンバーで、現在は女優、グラビアアイドルなど幅広く活躍する本郷柚巴さんが、デビュー10周年を迎える今年、3rd写真集（講談社）を発売することが決定した。 全編カナダ・バンクーバーで撮影した今作。さまざまなグラビアを経験してきた彼女が、さらなる新境地に挑戦。 いつもの笑顔も、初めて見せる一面も。ページをめくるたび新しい彼女に会える一冊になっている。 誌面では、おしゃれでセクシーなランログインして続