●ガーディアンズ1−2タイガース○＜現地時間9月30日プログレッシブ・フィールド＞アメリカン・リーグ中地区王者のクリーブランド・ガーディアンズ、ワイルドカード3番手のデトロイト・タイガースによるワイルドカードシリーズが開幕。第1戦はタイガースが勝利し、シリーズ突破に王手をかけた。中地区の上位対決となったワイルドカードシリーズ初戦。タイガースとしては昨季の地区シリーズで敗れ、今季の地区優勝を