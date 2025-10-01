日本代表は10月10日に市立吹田スタジアムでパラグアイ代表と、10月14日には東京スタジアムで、過去一度も勝っていないブラジル代表と国際親善試合を戦う。９月のアメリカ遠征ではメキシコにスコアレスドローの後、アメリカに０−２で完敗。２試合連続無得点に終わった。森保一監督が示唆した通り、数人の入れ替えはあるだろう。怪我人の状態次第というところもあり、判断が難しい面があるが、10月２日に発表される今シリーズの