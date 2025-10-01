札幌・白石警察署は2025年9月30日午後7時ごろ、建造物侵入の疑いで自称・札幌市に住む無職の女（自称73）を現行犯逮捕しました。女は9月30日午後6時すぎ、札幌市白石区南郷通19丁目南にある建物に侵入した疑いです。警察によりますと、女が侵入したのは回転寿司店の倉庫や従業員の喫煙所として使われていた平屋建ての建物で、女は無施錠のドアから侵入したということです。午後6時10分、関係者から「小屋に勝手に入り込んでいた女