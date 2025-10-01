2025年9月30日、北海道旭川市で発生した車の単独事故で、搬送された運転手の男性の死亡が確認されました。事故があったのは、旭川市江丹別町の道道です。9月30日午後5時ごろ「白色系の車が路外に逸脱し側溝に落下。運転手が気を失っている」と110番通報がありました。この事故で、軽乗用車を運転していた男性（67）が意識のない状態で病院へ搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、男性は旭川市から深川