◇ナ・リーグWCSタイガース2―1ガーディアンズ（2025年9月30日クリーブランド）米大リーグ、ア・リーグのワイルドカードシリーズ(WCS)は30日(日本時間10月1日)、クリーブランドでガーディアンズ(中地区優勝)とタイガース(WC3位)が対戦。タイガースが2―1で先勝、地区シリーズ進出に王手をかけた。タイガースは初回、2死から3番カーペンターが右前打を放ち、相手右翼手の失策で二塁進と、4番トーケルソンの左前適時打で先