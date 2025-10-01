NY株式30日（NY時間15:04）（日本時間04:04） ダウ平均46305.10（-10.97-0.02%） ナスダック22584.49（-6.66-0.03%） CME日経平均先物44895（大証終比：-95-0.21%） 欧州株式30日終値 英FT100 9350.43（+50.59+0.54%） 独DAX 23880.72（+135.66+0.57%） 仏CAC40 7895.94（+15.07+0.19%） 米国債利回り 2年債 3.596（-0.025） 10年債 4.143（+0.004） 30年債 4.727（+0