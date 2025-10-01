【欧州CLリーグフェーズ第2節】(Ortalyq stadıon)カイラト 0-5(前半0-1)R・マドリー<得点者>[R]キリアン・ムバッペ3(25分、52分、73分)、エドゥアルド・カマビンガ(83分)、ブラヒム・ディアス(90分+3)<警告>[カ]V. Gromyko(48分)、O. Arad(54分)観衆:22,788人