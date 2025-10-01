ボートレース多摩川のG1「ウェイキーカップ開設71周年記念」は3日目を迎える。注目は12Rだ。浜野谷は地元エースのテクを発揮して2日目を2、2着にまとめた。上下動は多少あるが、前半の舟足気配はかなり良かった。ここは負けられないイン戦。完璧な逃げで外を寄せつけない。減量効果が出て水準以上の動きを見せている海野は積極的に仕掛けたい。その動きを見て自在に運ぶカド佐藤隆が3番手評価。連穴は良機と組む安河内だ。