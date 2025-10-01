お笑いタレントの出川哲朗が３０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。超お坊ちゃまとして育てられた過去を明かした。今回は「家業スゴい有名人ＳＰ」。実家が創業１３０年を誇る老舗のり問屋の出川は「家が商売をやってたんで、母ちゃんが商売人の奥さんで、手伝わなきゃいけなくて本当に忙しいんで、子育てとかできなかったから、これを言うとすごい驚かれるんですけど、３兄弟それぞれ