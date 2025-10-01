エー・リンク株式会社は、好評販売中のEZCastシリーズの新商品として、無線投影機能も備えた「EZCast Pocket PLUS」を2025年10月1日より発売します。「さすだけで映る」プラグ・アンド・プレイのシンプルさに加え、MiracastやEZAir(Airplay)による無線投影にも対応。さらに、映像出力(DP-Altモード)に非対応の一部のAndroidスマートフォンでも、独自アプリの使用により投影が可能になりました。 エー・リンク ワイヤレスディ