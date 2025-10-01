JR大船駅直結のショッピングセンター「アトレ大船」では、より便利でおトクに買い物を楽しめるよう、JRE POINTのサービスを2025年10月1日(水)から拡大します。これまでのカード提示に加え、登録したSuicaでの支払いでもポイントが貯まるようになり、ポイントのW（ダブル）取りが可能に。さらに、改札内のショップ利用が便利になる新サービスや、お得なキャンペーンもスタートします。 アトレ大船 JRE POINTサービス拡大